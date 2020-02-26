İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Elazığ'da yaban hayvanları için doğaya yem bırakıldı

Elazığ’da kış mevsimi nedeniyle yüksek rakımlı bölgelere yaban hayvanları için yarım ton yem, 250 kilogram ise yonca bırakıldı.

Elazığ'da kış mevsimi nedeniyle yüksek rakımlı bölgelere yaban hayvanları için yarım ton yem, 250 kilogram ise yonca bırakıldı.


Doğa Koruma ve Milli Parklar Elazığ Şubesi tarafından, her kış mevsiminde olduğu gibi bu kışta doğaya yem bırakma çalışması devam ediyor. Daha önce ekipler, karla kaplı yüksek rakımlı bölgelerde yaban hayvanların uğrak yerleri olarak belirlenen noktalara yaklaşık 2 ton yonca ve buğday bırakmıştı. Çalışmasını sürdüren ekipler son olarak Karakoçan ve Sivrice ilçelerinde de yaban hayvanları için yemleme faaliyeti yaptı. Karakoçan'da yarım ton arpa kırığı ile yonca, Sivrice'de ise 250 kilogram yem yaban hayvanları için belirlenen noktalara bırakıldı.


Öteyandan ekiplerin, kent genelinde belirli aralıklarla koruma ve kontrol faaliyetlerini sürdürdüğü bildirildi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.