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Elazığ'da yaban hayvanları için doğaya yem bırakıldı

Elazığ’da kış mevsimi nedeniyle yüksek rakımlı bölgelere yaban hayvanları için 250 kilogram yem bırakıldı.

Elazığ'da kış mevsimi nedeniyle yüksek rakımlı bölgelere yaban hayvanları için 250 kilogram yem bırakıldı.


Doğa Koruma ve Milli Parklar Elazığ Şubesi tarafından, her kış mevsiminde olduğu gibi bu kışta doğaya yem bırakma çalışması devam ediyor. Çalışmalar kapsamında karla kaplı yüksek rakımlı bölgelerde yaban hayvanların uğrak yerleri olarak belirlenen noktalara 250 kilogram yem bırakıldı.


Öte yandan, ekiplerin, kent genelinde belirli aralıklarla koruma ve kontrol faaliyetlerini sürdürdüğü bildirildi.

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