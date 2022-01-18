Elazığ'da yaban hayvanları için doğaya yem bırakıldı

Elazığ'da kış mevsimi nedeniyle yüksek rakımlı bölgelere yaban hayvanları için 450 kilogram yem bırakıldı

Doğa Koruma ve Milli Parklar Elazığ Şubesi tarafından, her kış mevsiminde olduğu gibi bu kış da doğaya yem bırakma çalışması başlatıldı. Çalışmalar kapsamında karla kaplı yüksek rakımlı bölgelerde yaban hayvanlarının uğrak yerleri olarak belirlenen noktalara 450 kilogram yem bırakıldı.

Öte yandan, ekiplerin kent genelinde belirli aralıklarla koruma ve kontrol faaliyetlerini sürdürdüğü bildirildi.