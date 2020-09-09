İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Elazığ'da yaban hayvanları için su göletleri oluşturuldu

Elazığ’da yaban hayvanlarının su ihtiyacını karşıladığı yerlerdeki göletlerin temizliği yapılırken, 2 adet ise küçük gölet oluşturulduğu bildirildi.

Elazığ'da yaban hayvanlarının su ihtiyacını karşıladığı yerlerdeki göletlerin temizliği yapılırken, 2 adet ise küçük gölet oluşturulduğu bildirildi.


Doğa Koruma ve Milli Parklar Elazığ Şubesi tarafından, Orman Bölge Müdürlüğü'nün iş makinesi desteğiyle yaban hayvanlarının doğada su bulmalarına yardımcı olmak için çalışma yapıldı. Oluşturulan ekipler ilk önce belirli bölgelerde bulunan göletlerin çevresini temizleyerek yaban hayvanların rahatlıkla ulaşmasını sağladı. Ardından ekipler tarafından 2 farklı noktaya basit göletler yapılarak hayvanlar için su noktası oluşturuldu.


Zaman zaman benzer çalışmaların bölge genelinde devam edeceği aktarıldı.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.