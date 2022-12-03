İhlas Haber Ajansı

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Elazığ'da yaban keçileri görüldü

Elazığ’ın Karakoçan ilçesinde, yaban keçileri sürü halde otlanırken görüntülendi.

Elazığ'ın Karakoçan ilçesinde, yaban keçileri sürü halde otlanırken görüntülendi.


Elazığ'da koruma altında olan yaban keçileri sürü halinde kırsal alanlarda ve dağlık bölgelerde görünmeye başladı. Kentte rakımın yüksek olduğu bölgelerde olduğu bilinen ve çok fazla görünmeyen yaban keçileri bu kez Karakoçan ilçesi Golan Kaplıcaları mevkiinde sürü halinde ağaçlık alanda otlanırken görüldü. Keçilerin otlandığı anlar, bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerasına kaydedildi.

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