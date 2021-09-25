İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

Whatsapp İhbar Hattı

Elazığ'da yaban keçileri tarihi Harput Kalesine indi

Elazığ’da koruma altında olan ancak genelde yüksek kesimlerde bulunan dağ keçileri, bu kez tarihi Harput Mahallesi’nde bulunan Harput Kalesinde görüldü.

Elazığ'da koruma altında olan ancak genelde yüksek kesimlerde bulunan dağ keçileri, bu kez tarihi Harput Mahallesi'nde bulunan Harput Kalesinde görüldü.


Kentte rakımın çok yüksek olduğu bölgelerde olduğu bilinen ve çok fazla görünmeyen yaban keçileri bu kez Elazığ merkeze 6 kilometre uzaklıkta bulunan Harput Mahallesi'ne kadar geldi. Burada bulunan tarihi Harput Kalesine inen senli tükenme tehlikesi altında bulunan dağ keçileri bir süre gezdikten sonra gözden kayboldu.

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.