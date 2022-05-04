İhlas Haber Ajansı

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Elazığ'da yağmur ve dolu hayatı felç etti

Elazığ’da bir anda bastıran yağmur ve dolu hayatı felç etti.

Elazığ'da bir anda bastıran yağmur ve dolu hayatı felç etti. Birçok alt geçidi su bastı, araçlar mahsur kaldı.


Meteoroloji 13. Bölge Müdürlüğünün uyardığı sağanak Elazığ'da etkili oldu. Bir anda bastıran yağmur bazı kesimlerde dolu olarak görüldü. Sağanakla birlikte birçok alt geçidi sularla oldu. Ana caddelerin nehre döndüğü kentte, araçlar mahsur kaldı. Kentin batı kesimi ise yağan doluyla birlikte adeta beyaza büründü.


Belediye ekiplerini kente genelinde çalışma yürüttüğü bildirildi.

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