Elazığ'da yan baktın meselesi bıçaklı kavgaya dönüştü: 1 yaralı

Elazığ'da iki gurup arasından yan bakma meselesi yüzünden çıkan kavgada 1 kişi bıçaklanarak yaralandı.

Olay, merkez İzzetpaşa Mahallesi Hacı Tevfik Efendi Sokakta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, caddede yürüyen A.B.T ile kimlikleri belirlenemeyen iki kişi arasında yan bakma meselesi yüzünden tartışması çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüştüğü olayda A.B.T. bıçaklandı. Yaralanan şahıs, kendi imkanlarıyla hastaneye gitti. Haber verilmesi üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi.

Olay yerinde inceleme yapan Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, kaçan şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.