Elazığ'da yanan otomobil kullanılamaz hale geldi

Elazığ'da elektrik aksamından alev aldığı tahmin edilen otomobil yanarak kullanılamaz hale geldi.

Olay, saat 04.00 sıralarında merkeze bağlı Çarşı Mahallesi Boğaz Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, park halindeki 23 ER 232 plakalı otomobil, bir anda yanmaya başladı. Yangını fark eden vatandaşlar durumu itfaiye ve polis ekiplerine bildirdi. Olay yerine sevk edilen Elazığ Belediyesi İtfaiye Müdürlüğüne bağlı ekipler yangını söndürdü. Elektronik aksamından kaynaklı iç kısmı yandığı tahmin edilen araç kullanılamaz hale geldi.

Polis olayla ilgili inceleme yaptı.