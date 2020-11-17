İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Elazığ'da yangın: 1 yaralı

Elazığ’da 2 katlı bir binanın çatısında yangın çıktı, yaralanan 1 kişi hastaneye kaldırıldı.

Elazığ'da 2 katlı bir binanın çatısında yangın çıktı, yaralanan 1 kişi hastaneye kaldırıldı.


Yangın, merkeze bağlı Yurtabaşı Beldesi Sanayi Sokakta bulunan 2 katlı binanın çatı kısmında meydana geldi.Binanın çatısında bilinmeyen bir nedenden dolayı yangın çıktı. Yangını fark eden çevredekiler durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Olay yerine tedbir amaçlı sağlık ve jandarma ekipleri de sevk edildi. Bu sırada yangına müdahale etmek için çatıya çıkan bir kişi merdivenlerden düşerek yaralandı. Yaralanan şahıs ambulansla Fırat Üniversitesi Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.


Yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesi ile söndürüldü.


Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.