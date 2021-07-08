Elazığ'da yangın, 2 kişi dumandan etkilendi

Elazığ'da 3 katlı bir binanın zemin katında yangın çıktı, dumandan etkilenen evli çift hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Olay, merkeze bağlı Olgunlar Mahallesi Yeni Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 3 katlı bir binanın zemin katında henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı yangın çıktı. Dumanları fark eden ev sahibi Mehmet D. durumu Elazığ Belediyesi İtfaiye Müdürlüğüne bildirdi. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yangını kontrol altına alarak söndürdü. Dumandan etkilenen karı ve koca, itfaiye personellerinin yardımıyla dışarıda hazır halde bekleyen sağlık ekiplerine teslim edildi. Karbonmonoksit gazından etkilenen çift, tedbir amaçlı Fırat Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırıldı.

Yangınla ilgili inceleme başlatıldı.