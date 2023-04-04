İhlas Haber Ajansı

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Elazığ'da yangın: 3 ev kullanılamaz hale geldi

Elazığ’da çıkan yangında 3 ev kullanılamaz hala geldi.

Elazığ'da çıkan yangında 3 ev kullanılamaz hala geldi. Tavan arasında bir kutu içerisinde bulunan ve yanmak üzere olan 4 yavru kedi ise itfaiye ekipleri tarafından kurtarılarak koruma altına alındı.



Olay, Nailbey Mahallesi Yenice Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bir evde çıkan yangın bitişiğindeki 2 eve daha sıçradı. Yangın kısa sürede büyürken 3 ev tahliye edildi. Haber verilmesi üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesi ile yarım saat süren çalışmanın ardından kontrol altına alınarak söndürüldü. Bu sırada tavan arasında bir kutu içerisinde bulunan 4 yavru kedi, yanmak üzereyken itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı. Daha birkaç günlük oldukları tahmin edilen kediler, Elazığ Belediyesi Hayvan Hastanesi ve Bakım Evi'ne götürüldü.


Yangının çıkıp sebebiyle ilgili inceleme sürüyor

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