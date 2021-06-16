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Elazığ'da yangın: 4 bahçe zarar gördü

Elazığ’da bir köyde çıkan yangında 4 bahçe zarar gördü.

Elazığ'da bir köyde çıkan yangında 4 bahçe zarar gördü.


Yangın, Karakoçan ilçesine bağlı Bahçecik köyü sınırlarında çıktı. Edinilen bilgiye göre, henüz bilinmeyen bir nedenle bir bahçede yangın çıktı. Yangın kısa sürede büyüyerek diğer bahçelere sıçradı. Haber verilmesi üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekiplerin müdahalesi sonucu yangın kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangında, 4 bahçe ve içerisindeki ağaçlar zarar gördü.

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