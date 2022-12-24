Elazığ'da yapılacak olan okulun temeli Mansur Yavaş'ın katılımı ile yapılacak

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Elazığ Milletvekili Gürsel Erol'un girişimleriyle Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığının Elazığ'da yaptıracağı okulun temel atma törenine Mansur Yavaş'ın da katılacağı öğrenildi.

Erol'un çabaları sonucunda CHP'li 3 büyükşehir belediyesi Elazığ'a okul yapma sözü vermişti. Söz verilen ilk okulun temeli CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun katılımıyla atılmıştı. Son olarak Elazığ'a kazandırılacak ikinci okulun da yapımına ilişkin ayrıntılar netleşti. İhalesi yapılan 16 derslikli okul ve spor salonu işini Elazığlı bir firma kazandı. İhale sonrası sözleşmenin imzalanmasının ardından okulun temelinin kısa bir süre sonra atılacağı ve temel atma törenine Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın da katılacağı öğrenildi.