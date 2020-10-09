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Elazığ'da yaralı çiftçi, askeri helikopter ile hastaneye ulaştırıldı

Elazığ’da bir beldede mısır silaj makinesine ayağını kaptırıp yaralanan çiftçi , jandarmaya ait helikopter ile hastaneye yetiştirildi.

Elazığ'da bir beldede mısır silaj makinesine ayağını kaptırıp yaralanan çiftçi , jandarmaya ait helikopter ile hastaneye yetiştirildi.


Alınan bilgiye göre Arıcak ilçesi Üçocak Beldesi'nde mısır silajı yapan Muharrem Ölmez (43), ayağını silaj makinesine kaptırdı. Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine ambulans ve jandarma ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri Ölmez'e ilk müdahaleyi yaparken, ayağının durumunun ağır olması üzerine helikopter talep etti.Durumun bildirildiği Elazığ Valisi Vali Erkaya Yırık'ın talimatıyla jandarmaya ait helikopter sevk edildi.Bölgeye giden helikopter sağlık personeli ile birlikte yaralıyı alarak Elazığ'a getirdi.Yaralı Fethi Sekin Şehir Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

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