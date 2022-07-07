İhlas Haber Ajansı

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Elazığ'da yaralı halde bulunan leylek, tedavi altına alındı

Elazığ’da vatandaşlar tarafından yaralı halde bulunan leylek, tedavi altına alındı.

Elazığ'da vatandaşlar tarafından yaralı halde bulunan leylek, tedavi altına alındı.


Olay, Karakoçan ilçesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bahçede yaralı bir leyleği gören vatandaşlar durumu İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğüne bildirdi. Bahçeye gelen ekipler yaralı leyleği alarak veterinere götürdü. Burada tedavi altına alınan leyleğin daha sonra Doğa Koruma ve Milli Parklar Elazığ Şubesine teslim edileceği bildirildi.

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