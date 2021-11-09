İhlas Haber Ajansı

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Elazığ'da yasa dışı avlanan 3 kişiye ceza

Elazığ’da yasa dışı avcılık yapan 3 kişi hakkında idari işlem başlatıldı.

Elazığ'da yasa dışı avcılık yapan 3 kişi hakkında idari işlem başlatıldı.


Elazığ Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekipleri, kaçak avlanmanın önlenmesi ve biyolojik çeşitliliğin izlenmesi için çalışmalarını sürdürüyor. Ekipler, Palu ilçesinde yaptığı denetimlerde 4915 sayılı Kara Avcılığı Kanununa aykırı olarak avlanma yapan kişileri tespit etti. Yapılan incelemeler neticesinde 3 şahıs hakkında idari işlem başlatıldı.


Denetimlerin aralıksız süreceği bildirildi.

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