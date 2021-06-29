Elazığ'da yasa dışı bahis operasyonu: 4 gözaltı

Elazığ'da jandarma tarafından düzenlenen yasa dışı bahis operasyonunda 4 şüpheli gözaltına alındı, çok sayıda telefon, sim kartı ve bilgisayar ele geçirilirdi.

Edinilen bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı Siber Suçlarla Mücadele Şube ekipleri yasal olmayan sanal bahis oyunları oynatan şahısların yakalanmasına yönelik çalışma yaptı. Yapılan çalışmada Yazıkonak Beldesinde faaliyet gösteren bazı kıraathane ve çay ocaklarında internet sitesi üzerinden yasadışı bahis oynatan şüpheliler, H.D, E.C, M.D. ve M.A. tespit edildi. Ardından adreslere düzenlenen eş zamanlı operasyonla şüpheliler yakalanarak gözaltına alındı.

Yapılan aramalarda, 1 adet dizüstü bilgisayar, 6 adet cep telefonu ve 5 adet sim kart ele geçirildi. Ayrıca M.D'ye ait tütün işletmesinde yapılan arama esnasında 5 bin 600 adet makaron ve 19 kilogram kıyılmış tütün ele geçirildiğini bildirildi.

Jandarma tarafından 7258 Futbol ve Diğer Spor Müsabakalarında Bahis ve Şans Oyunları Düzenlenmesi hakkında Kanunun 5/a-b-c Maddelerine Muhalefet Hk. / 4733 Sayılı Kanuna Muhalefet suçundan şüpheliler hakkında yasal işlem başlatıldığı bildirildi.