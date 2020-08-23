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Elazığ'da yaşlı adamdan 3 gündür haber alınamıyor

Elazığ’da evinden çıkan ve 3 gündür haber alınmayan yaşlı adam aranıyor.

Elazığ'da evinden çıkan ve 3 gündür haber alınmayan yaşlı adam aranıyor.


Olay Cuma günü merkez Salıbaba Mahallesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, saat 23.00 gibi evinden hurda toplamak için çıkan 4 çocuk babası Mehmet Ataşcı bir daha eve dönmedi. Alzheimer başlangıcı olan Ataşcı'dan haber alamayan ailesi önce kendi çabalarıyla araştırma yaptı fakat başarılı olamayınca polis ekiplerine bilgi verdi.


Aile, üzerinde siyah eşofman ve mavi tişört olan Ataşcı'yı görenlerin durumu güvenlik güçlerine bildirmesini istedi.


Yaşlı adamın bulunması için çalışmaların sürdüğü öğrenildi.

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