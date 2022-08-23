Elazığ'da yaz Kur'an kurslarında karne heyecanı

Elazığ Müftülüğüne bağlı yaz Kur'an kurslarında bir eğitim ve öğretim yılının daha sonuna gelindi.

Kur'an kurslarının sona ermesi nedeniyle Av. Yılmaz Gök 4-6 yaş Kur'an kursunda karne ve kapanış programı düzenlendi. Programa, İl Müftü Yardımcısı Hatice Arslan, Şube Müdürü Şemseddin Aydoğdu, Kur'an kursu öğreticileri, öğrenciler ve aileleri katıldı. Şube Müdürü Şemseddin Aydoğdu burada yaptığı açıklamada, "1980 yılından bu yana Diyanet İşleri Başkanlığımızca belirli bir mevzuat çerçevesinde bütün il, ilçe, köy ve mezralarımızda 9 haftalık eğitim programı olan yaz Kur'an kurslarımız devam etmektedir. Bu yıl da 27 Haziranda başlayıp 26 Ağustosta sona erecek olan kurslarımızda. İl ve ilçe müftülükleri merkezlerde köylerde ve mezralarda toplam bin 100 mekanda bin 200 imam hatip müezzin kayyım ve kuran kursu öğreticilerimizle bu eğitimi tamamlamak üzereyiz. 22 bin 330 kayıtlı öğrencimiz bu sene kurslarımıza teveccüh gösterdiler. Bütün eğitim platformları önemli ama yaz Kur'an kurslarımızın bir önemi var ki daha çok öğrenci sayısına ulaşma imkânına sahibiz ve yarının yetişkinleri olan bu gençlerin çocukların temel dini bilgilerini alabildikleri tek kurslarımız yaz Kur'an kurslarıdır" dedi

İl Müftü Yardımcısı Hatice Arslan ise camilerin, Kur'an kurslarının çocuklarla şenlendiğini ve daha anlamlı hale geldiğini belirterek, "Yaz Kur'an kursları milletimizin geleceğinin inşası için son derece önemlidir ve hepimizin hayatında da önemli bir yere sahiptir. Kurslarda öğrencilerinize sadece Kur'an-ı Kerim okutulmadığını, Hz. Peygamberin sünnetini, hayatını, itikadi ve ahlaki konuları, vatan, devlet ve insan sevgisini, çevre bilincini ve onları kuşatan tehlikelere karşı duyarlılık oluşturmak anlamında hayata dair birçok konuyu ele almaya çalışıyoruz ve iyiliği beraber inşa etmeye çalışıyoruz" diye konuştu.

Programdan sonra öğrencilere karneleri takdim edildi ve çeşitli hediyelerle ödüllendirildi.