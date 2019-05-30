Elazığ'da yeni 6 ambulans hizmete girdi

Elazığ İl Ambulans Servisi'nde bakanlık tarafından gönderilen 6 adet tam donanımlı yeni ambulans hizmete girdi.

Sağlık Bakanlığı tarafından Elazığ'a 1 milyon 567 bin 446 Tl olan değerinde 6 adet tam donanımlı ambulans gönderildi. Gönderilen ambulansların hizmete girmesiyle ilgili İl Sağlık Müdürlüğünde tören düzenlendi. İl Ambulans Servisi Başhekimliğine teslim edilen ambulanslardan 2'sinin kent merkezinde, diğerlerinin ise Ağın, Palu, Baskil ve Arıcak İlçelerinde 112 istasyonlarında hizmet vereceği aktarıldı. Törene İl Sağlık Müdürü Doç. Dr. Cahit Polat, müdürlük personeli, Ulusal Medikal Kurtarma Ekipleri, ambulans şoförleri ve sağlık çalışanları katıldı.

Bakanlığa teşekkür eden İl Müdürü Polat;" Teslim aldığımız ambulanslarla 58'i standart, 5'i kar paletli, 1'i yoğun bakım, 1'i de sedyeli olmak üzere 112 filomuzdaki ambulans sayımız 65'e yükselmiştir. 2018 yılı içerisinde yaklaşık 650 bin çağrıya cevap veren çağrı merkezimiz, istasyonlarımızı 45 bin 570 vakaya yönlendirmiştir. Karayolu ile ulaşamadığımız hastalara da hava ambulansı ile hizmet vermekteyiz. 2010 yılından bu yana hava ambulansları ile toplam 635 hastaya 112 acil sağlık hizmeti verilmiştir. Kentsel olarak ilk 10 dakikada yüzde 99,3 ve kırsal olarak da ilk 30 dakikada

yüzde 95'lik bir ulaşım oranı ile 112 Acil Sağlık Hizmetlerini büyük bir başarı ile yerine getirmiştir” dedi.

112 Acil Sağlık Hizmetlerinde 513 personel ile 7/24 hizmet verildiğini de anımsatan Polat, Bugün filoya katılan 6 adet ambulansla vakalara ulaşımın biraz daha kolaylaşacağını aktardı.

Ardından ambulansları tek tek inceleyen Polat, anahtarlarını görevli şoförlere teslim etti.