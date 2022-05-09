İhlas Haber Ajansı

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Elazığ'da yeni yaşam alanında ki çalışmalar hızla ilerliyor

Elazığ’ın Aksaray Mahallesi’nde yeni yaşam alanında çalışmalar hızla ilerliyor.

Elazığ'ın Aksaray Mahallesi'nde yeni yaşam alanında çalışmalar hızla ilerliyor.


Elazığ Belediye Başkanı Şahin Şerifoğulları'nın talimatıyla Aksaray Mahallesi Şehit Ferhat Bulut Sokağı'nda bulunan ve zamanla kullanılamaz duruma gelen çamlık alanın yeni bir yaşam alanına dönüştürülmesine yönelik çalışmalar hızla devam ediyor. Çimento fabrikasının arkasında yer alan ve toplamda 17 bin metrekarelik zemine sahip alan üzerinde hayata geçirilen yaşam alanında kauçuk ve parke yürüyüş yolları, kameriyeler ve basketbol sahası yapım çalışmaları yürütülüyor. Yeni yaşam alanında gerçekleştirilen çalışmaların tamamlanmasıyla vatandaşlar, aileleriyle birlikte güvenilir bir ortamda piknik ve dinlenme alanına kavuşmuş olacak.


Elazığ Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilen proje içerisinde; kauçuk ve parke yürüyüş yolları, kameriyeler, çeşme, barbekü ve oturma üniteleri, spor alanları, çocuk oyun grupları, kum havuzu ve basketbol sahasının yer alacağı bildirildi.

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