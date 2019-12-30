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Elazığ'da yeni yıl öncesi denetim

Elazığ’da zabıta ekipleri tarafından yeni yıl öncesi denetimler yoğunlaştırıldı.

Elazığ'da zabıta ekipleri tarafından yeni yıl öncesi denetimler yoğunlaştırıldı.


Belediye Zabıta Müdürlüğü'ne bağlı ekipleri yeni yıl öncesi vatandaşın huzuru ve sağlığını korumak amacıyla denetimlerini arttırdı. Halk sağlığının korunması amacıyla yıl boyunca rutin denetimlerin zabıta ekipleri tarafından yapıldığı belirtilirken, yeni yıla saatler kala gıda satışı yapan işletmeler, restoran, kafe ve marketlere yönelikte uygulamaların arttırıldığı aktarıldı.


Belediyeden yapılan açıklamada" Gerçekleştirilen denetimlerde iş yerleri, genel temizlik koşulları, hijyen kurallarına uygunluk, satışa sunulan yiyecek ve içeceklerin üretimi, ambalajlı ürünlerin son kullanma tarihleri, gıdaların muhafaza koşulları, iş yeri açma ve çalışma ruhsatı gibi konular titizlikle denetlendi.Eksikleri bulunan iş yerlerine resmi uyarılar yapıldı"denildi.

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