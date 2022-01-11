Elazığ'da yetenek taramaları sürüyor

Türkiye'de eş zamanlı olarak gerçekleştirilen 'Türkiye Sportif Yetenek Taraması ve Spora Yönlendirme' programı Elazığ'da devam ediyor.

Gençlik ve Spor Bakanlığı ile Milli Eğitim Bakanlığı arasında imzalanan iş birliği protokolü kapsamında tüm Türkiye'de eş zamanlı olarak gerçekleştirilen 'Türkiye Sportif Yetenek Taraması ve Spora Yönlendirme' programı Elazığ'da devam ediyor. Yakup Kılıç Spor Salonu'nda süren taramalarda öğrencilerin boy, kilo ölçümü yapılarak kulaç uzunluğu, esneklik, sıçrama testleri, geriye sağlık topu fırlatma, kavrama kuvveti testi, 20 metre sürat testi ve çeviklik testi gerçekleştiriliyor.

Taramalar hakkında bilgi veren Elazığ Gençlik ve Spor İl Müdürü Abdulsamet Eren "Başlangıçta 4. ve 5. sınıfların taramaları yapılarak akabinde 3.sınıflarında taramasıyla ilk etapta 7 bin 500 kişi, yıl sonu hedefi olarak 20 bin taramayla spora yetenekli olduğu tespit edilen çocuklar başarılı oldukları branşlara yönlendiriliyor. Böylece yetenekli çocuklarımızı üst düzey sporcu olarak yetiştirip ilimizde uluslararası düzeyde başarılar elde edebilecek sporcular çıkaracağız" dedi.