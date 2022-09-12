Elazığ'da 'Yetişkin Gençler Bocce Turnuvası' bölge müsabakaları sürüyor

Türkiye geneli huzurevleri arasında düzenlenen ve 55 ilden 108 huzurevinin katıldığı Yetişkin Gençler Bocce Turnuvası'nın 4. grup maçları Elazığ'da devam ediyor.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın, 'Aktif Yaşlanma Strateji Belgesi'nde yer alan ve huzurevlerinde kalan yaşlıların sosyalleşerek fiziksel güçlerini artırmaya yönelik olarak başlattığı 60 yaş üstü Yetişkin Gençler Bocce Ligi sürüyor. 4. grupta mücadele eden Gazi Huzurevi ikinci maçını sahasında Erzincan 100. Yıl Atatürk Huzurevi ile oynadı. Maç Gazi Huzurevi'nin 12-4 üstünlüğüyle sona erdi. İkinci maçında Malatya Huzurevi ile karşı karşıya gelen Gazi Huzurevi 12-3 üstünlük ile maçı alarak grupta liderliğini sürdürdü.