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Elazığ'da yıkım çalışmaları sürüyor

Elazığ depreminin ardından hasar alan yapılarla ilgili hak sahipliği sürecinin tamamlanmasıyla hızlanan yıkım çalışmaları kent merkezi dahil şehrin bir çok noktasında aralıksız sürüyor.


24 Ocak'da meydana gelen 6.8'lik depremin ardından bir tarafta yeni konut yapımları sürerken, bir tarafta da yıkım çalışmaları devam ediyor. Geçtiğimiz aydan itibaren hak sahipliği sürecinin tamamlanmasıyla birlikte kentin bir çok noktasında yıkım çalışmasına hız verildi. Kent merkezi başta olmak üzere mahallelerde de hasar alan ve yıkım kararı verilen 15 bin 120 yapının yıkımı için belirlenen periyotlar dahilinde yapılan ihalelerle yıkımlar yapılıyor.4 bin civarında yapının yıkıldığı kentte, hemen hemen her mahallede başlayan yıkım çalışmaları nedeniyle enkaz bir şehri andırıyor. Konutların yanı sıra şehir merkezinde hasar alan bazı iş merkezlerinin de yıkımları yapılıyor. Yıkımlar nedeniyle merkezde bazı caddeler trafiğe kapatılması nedeniyle zaman zaman ulaşımda sorunlar yaşanıyor.

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