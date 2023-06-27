İhlas Haber Ajansı

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Elazığ'da yıkım makinesinin dokunduğu bina, yerle bir oldu

Elazığ’da ağır hasarlı bina, kontrollü bir şekilde yıkıldı.

Elazığ'da ağır hasarlı bina, kontrollü bir şekilde yıkıldı. Binanın saniyeler içinde tuzla buz olması cep telefonu kamerasına yansıdı.


Kahramanmaraş merkezli depremlerde ağır hasar aldığı tespit edilen binaların kontrollü yıkım çalışmaları sürüyor. Bu çerçevede Elazığ'da merkeze bağlı Mustafapaşa Mahallesi'nde ağır hasarlı bir binanın çevre güvenliğinin alınmasının ardından yıkımına başlandı. Çalışmalar sırasında iş makinesinin tek bir dokunuşuyla bina yerle bir oldu.


O anlar, yan binada oturan vatandaşların cep telefonu kamerasına yansıdı.

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