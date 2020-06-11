Elazığ'da yılanlar ortaya çıkmaya başladı

Elazığ'da bir köyde havaların ısınmasıyla ortaya çıkan yılanlar, vatandaşları tedirgin etti.

Merkeze bağlı Kaplıkaya köyünde, havaların ısınmasıyla birlikte yılanlar son günlerde sık görülmeye başlandı. Köyün yerleşim alanına yakın bölgede görülen yılanlar nedeniyle vatandaşlar tedirgin oldu. Yılanları cep telefonu ile görüntüleyen vatandaşlar, zehirli olup olmadığı bilmediklerini belirtti.Özellikle tarlalarda çalışanlar sık sık yılan gördüklerini ifade etti.