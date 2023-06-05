İhlas Haber Ajansı

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Elazığ'da yılanların dansı

Elazığ’da, havaların ısınması ile birlikte ortaya çıkan yılanların dansı cep telefonu kameralarına yansıdı.

Elazığ'da, havaların ısınması ile birlikte ortaya çıkan yılanların dansı cep telefonu kameralarına yansıdı.


Havaların ısınmasıyla birlikte arazilerde çok sık bir şekilde görülmeye başlanan yılanlar, bu defa dans yaparken görüntülendi. Sivrice ilçesi Alıncık köyünde bir vatandaş, tarlasında giderken iki siyah renkli yılanın dans yaptıklarını fark etti. Bunun üzerine vatandaş o anları, cep telefonu ile kaydetti.


Yılanlar bir süre dans yaptıktan sonra gözden kayboldu.

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