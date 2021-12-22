İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

Whatsapp İhbar Hattı

Elazığ'da yılbaşı öncesi jandarmadan sahte içki operasyonu

Elazığ’da jandarma ekipleri tarafından gerçekleştirilen operasyonda 410 litre sahte şarap ele geçirildi.

Elazığ'da jandarma ekipleri tarafından gerçekleştirilen operasyonda 410 litre sahte şarap ele geçirildi.


Elazığ'da İl Jandarma Komutanlığınca yılbaşı öncesi sahte içki operasyonu gerçekleştirildi. Jandarma ekiplerinin istihbari çalışmaları sonucunda bir şüphelinin sahte içki ürettiği bilgisinin alınması üzerine harekete geçildi. Şüphelinin adresine operasyon düzenleyen ekipler, 410 litre sahte şarap ele geçirdi. Ayrıca yapılan aramalarda şüphelinin üzerinde 1 Adet ruhsatsız tabanca, 2 adet tabanca şarjörü ve 25 adet tabanca fişeği ele geçirildi.


Şahsın jandarmadaki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.