Elazığ'da yılbaşı öncesi sahte içki operasyonu: 4 gözaltı

Elazığ'da polis ekiplerince yılbaşı öncesi başlatılan sahte ve kaçak içki operasyonunda 4 kişi gözaltına alındı.

Elazığ Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü KOM Şube Müdürlüğümü ekiplerince yılbaşı öncesinde artan alkollü içki talepleri nedeniyle kaçak ve sahte içki üretiminin önüne geçilmesi ve suç unsuru alkollü içkilere el konulması amacıyla belirlenen şüphelilere yönelik operasyon gerçekleştirildi. Operasyonda H.A. (62), B.A. (59), H.Ö. (56) ve M.S.'nin (26) ikamet, iş yeri ve bağ evlerinde aramaların sürdüğü şahısların Emniyet Müdürlüğündeki işlemlerinin devam ettiği kaydedildi.