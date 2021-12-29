İhlas Haber Ajansı

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Elazığ'da yılbaşı öncesi sahte içki operasyonu

Elazığ’da jandarma ekipleri yılbaşı öncesi sahte içki operasyonu yaptı.

Elazığ'da jandarma ekipleri yılbaşı öncesi sahte içki operasyonu yaptı.


İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, halk sağlığının korunması amacıyla yaklaşan yılbaşı öncesi sahte içki operasyonu düzenledi. Sivrice ilçesinde bir şahısın sahte içki ve kaçak sigara sattığı bilgisinin alınması üzerine, jandarma ekipleri harekete geçti. Şüphelinin araması esnasında sırt çantasından 2 litre sahte içki, 108 adet kaçak sigara ele geçirildi.


Şüpheli hakkında yasal işlem başlatıldı.

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