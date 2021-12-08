Elazığ'da yıllık 30 milyon fide yetiştirilecek

Elazığ'da ‘Sertifikalı Fide Üretim Merkezi” projesi ile yılda 30 milyon fide yetiştirilecek.

Fırat Kalkınma Ajansı (FKA) 2020 yılı güdümlü proje desteği kapsamında desteklenen “Elazığ Sertifikalı Fide Üretim Merkezi” projesi düzenlenen törenle imzalandı. FKA Elazığ Yatırım Destek Ofisinde düzenlenen imza törenine, Vali Dr. Ömer Toraman, Belediye Başkanı Şahin Şerifoğulları, İl Genel Meclisi Başkanı İbrahim Şerbet, FKA Genel Sekreteri Dr. Abdulvahap Yoğunlu, FKA Elazığ Yatırım Destek Ofisi Koordinatörü Mustafa Selim Özatay katıldı.

Proje ile bölge dışından karşılanan yıllık 30 milyon fidenin, merkeze bağlı Harmantepe köyündeki inşa edilecek ve Pelte köyünde 2019 yılında tespit edilen jeotermal kaynakla ısıtılacak 10 bin metrekare serada üretilerek karşılanması hedefleniyor. Proje kapsamında ayrıca yerel tohumların muhafaza edileceği ve sertifikalandırma işlemlerinin yapılacağı 200 metrekare yerel tohum depolama alanı inşa edilmesi de amaçlanıyor. Uygulama süresi 24 ay olacak proje ile tarımsal ürünlerin arz güvenliğinin ve yerel tohumların güvenliğinin sağlanmasının yanı sıra projenin sosyal bileşeni olarak her yıl belli sayıda dezavantajlı üreticiye bedelsiz olarak belli sayıda fide verileceği aktarıldı.