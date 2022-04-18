Elazığ'da YÖGEP eğitimleri başladı

Elazığ'da Yönetici Geliştirme Programı (YÖGEP) eğitimleri başladı.

Eğitim ile ilgili yeniliklerin ve gelişmelerin takip edilebilmesi, okul ve kurumların bu değişikliklere ayak uydurarak devam eden dinamik sürecin içinde kalması amacıyla Milli Eğitim Bakanlığı tarafından okul yöneticileri için YÖGEP eğitimleri başlatıldı. İki aşamalı YÖGEP programının ilk toplantısı Koç İlkokulunda düzenledi. Toplantıya, İl Milli Eğitim Müdürü Mehmet Yiğit, eğitim yöneticileri ve okul müdürleri katıldı.

YÖGEP hakkında bilgi veren İl Milli Eğitim Müdürü Mehmet Yiğit “YÖGEP, başta Öğretmenlik Meslek Kanunu olmak üzere bakanlığımızın öne çıkan politika ve uygulamaları ile okul müdürlerimizin öne çıkan görev alanlarını yeniden ele almayı ve bu yönde ortak bir anlayışı geliştirmeyi amaçlamıştır. Bugün başlayıp 31 Temmuz tarihine kadar devam edecek olan eğitimler neticesinde tüm okul müdürlerimiz 120 saat ve 4 modüllük bir eğitimden geçirilecekler. 1'nci ve 2'nci modül eğitim yönetiminde stratejik konular, 3'ncü ve 4'ncü modül eğitim yöneticilerinin mesleki sorumlulukları konularını içerecektir. Yönetici Geliştirme Programı çerçevesinde ilimizde yapılacak olan tüm çalışmaların ilimiz ve yöneticilerimize hayırlı ve faydalı olmasını diliyorum” dedi.