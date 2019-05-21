Elazığ'da "Yoğun Bakım Hemşireliği Sertifikalı Eğitim"Programı tamamlandı

Elazığ Fethi Sekin Şehir Hastanesi'nde 5 ilden katılımcının yer aldığı "Yoğun Bakım Hemşireliği" eğitimini tamamlayanlara sertifikaları verildi.

Fethi Sekin Şehir Hastanesi konferans salonunda 8 Nisan tarihinde başlayan “Yoğun Bakım Hemşireliği Sertifikalı Eğitim Programı" bugün itibariyle sona erdi.

İzmir, Bingöl, Yalova, Tunceli, Elazığ'dan 23 kursiyerin katıldığı program kapsamında hastanede görev yapan hekim ve eğitimci hemşireler tarafından yoğun bakım hemşireliği kapsamında sunumlar yapıldı. 45 gün süren eğitim programının sonunda yazılı ve uygulamalı sınav sonucunda başarılı olan katılımcılar Sağlık Bakanlığı onaylı sertifika almaya hak kazandı. Bugün düzenlenen programla eğitimi başarıyla tamamlayan hemşirelere sertifikaları verildi.

Eğitim programının verimli geçtiğini ve yenileriyle devam edeceğini belirten Hastane Başhekimi Doç.Dr. Savaş Öztürk, “Ülkemizin sağlık alanındaki yeni hizmet anlayışı kapsamında faaliyetlerine başlayan hastanemiz, sağlık hizmetlerinin yanında eğitim programları düzenleyerek bu alanda da çalışmalar yapmaktadır. Hastanemiz bilimsel toplantılar ve eğitim programları düzenleyerek eğitim faaliyetlerine katkı sunmaktadır. Bu kapsamda, Hastanemizin taşınma sürecinden sonra Fethi Sekin Şehir Hastanesi olarak planladığımız ilk eğitim programı olan ‘Yoğun Bakım Hemşireliği Sertifikalı Eğitim Programı'nın hayırlı olmasını diliyorum. Eğitim programlarının yenileriyle devam edeceğini de ayrıca belirtmek istiyorum” dedi.

Hastane bünyesinde yaptıkları ilk eğitim programı olduğunu aktaran Sağlık Bakım Hizmetleri Müdürü Gülay Karataş ise , “Programı verimli bir şekilde sonuçlandırmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Eğitim programımıza İzmir, Bingöl, Yalova, Tunceli, Elazığ merkez ve ilçelerimizden toplamda 23 kursiyer arkadaşımız katılmış olup, kursiyerlerimizin tümü programı başarılı bir şekilde tamamlamıştır"ifadelerini kullandı.

İzmir'den geldiğini dile getire Hemşir Sezer Duman'da, “ Anestezi yoğun bakımda görevliyim. Hastanede bir eğitim düzenlendiğinde buraya gelmek istedim. Yaklaşık 45 gündür çok yorucu bir süreç oldu ama çok verimliydi. Özellikle doktorlarımız, yöneticilerimiz tarafından çok güzel karşılandık ve ağırlandık. Mesleki ve manevi anlamda kendimize çok şey kattığımızı düşünüyorum. Bugün de sertifikamızı aldık” şeklinde konuştu.

Eğitim programına Bingöl'den katılan hemşire Şeniz Deligöz Duman ise “Şehir Hastanesi ile çalışmak bir ayrıcalık bir farklılık. Gayet güzel bir eğitim süreci geçirdik. Bizim için çok verimli oldu. Bütün eğitmenlerimize ve hekimlerimize teşekkür ediyorum” diyerek düşüncelerini aktardı.

Programa, Hastane Başhekimi Doç.Dr. Savaş Öztürk, Kamu Hastaneleri Hizmetleri Başkanı Dr. Öğt. Üyesi. Yavuz Oruç, Sağlık Bakım Hizmetleri Müdürü Gülay Karataş, hastanede görev yapan hekim ve eğitimci hemşireler ve kursiyerler katıldı.