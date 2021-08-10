Elazığ'da yoğun bakımda yatan hastaların büyük çoğunluğunu aşısızlar oluşturuyor

Dr. İrfan Kaygusuz, Kurban Bayramı sonrası vaka sayılarındaki ciddi artışa değinerek, bir kez daha korona virüs salgınında aşılamanın önemini vurguladı. Aşılama konusunda daha duyarlı olunması gerektiğini belirten Prof. Dr. Kaygusuz, hastaneye ve yoğun bakıma yatışta hastaların çoğunun aşı yaptırmamış kişilerin oluşturduğunu ifade etti.

Ülke genelinde olduğu gibi Elazığ'da da kademeli normalleşmeyle birlikte korona virüs vaka oranlarında artış meydana geldi. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın 24-30 Temmuz haftası, 100 binde vaka sayısı en çok artan iller haritasında Elazığ 7'nci sırada yer aldı. Vaka oranının yaklaşık 5 kat arttığı kentte, Fırat Üniversitesi Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. İrfan Kaygusuz, sağlık çalışanları olarak çok yorulduklarını ve aşılama konusunda vatandaşların daha duyarlı olması gerektiğini bildirdi. Özellikle yoğun bakımda yatışta olan hastaların büyük çoğunluğunun aşı yaptırmamış kişilerden oluştuğunu anlatan Prof. Dr. Kaygusuz, ''İlimizdeki bu artış bizi ürkütüyor ve korkutuyor. Lütfen aşı olun'' diyerek vatandaşları uyardı.

''İlimizde 5 kat bir artış olduğunu görüyoruz''

Kurban Bayramı sonrasında ciddi bir şekilde vaka sayılarının arttığına dikkat çeken FÜ Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. İrfan Kaygusuz, "Bilindiği üzere pandemi süreci tüm dünyada olduğu gibi ülkemiz de de devam etmekte. İlimiz de bundan çok büyük bir oranda etkilenmekte. Sağlık çalışanları tüm özverileriyle çalışmalarını sürdürmektedir. Sağlık çalışanlarımız çok yoruldular ama el birliği ile bu pandeminin üstesinden geleceğimizi ümit ediyorum. Özelikle Kurban Bayramından önce vakalarda çok ciddi bir düşüş yaşamıştık. İlimizde yaklaşık 100 binde 50'lerin altına gelen rakam, Kurban Bayramından 10-15 gün sonraki süre içerisinde yaklaşık 100 binde 249'lara kadar yükseldi. 5 kat bir artış olduğunu görüyoruz. Bu artışa paralel hastanemizdeki iş yükü de arttı. Hem yoğun bakım servislerimize hem de normal pandemi servislerimizde yattan hastalarda benzer oranda artış gösterdi. İlimizde çok hızlı bir artış var” dedi.

''Artışlar bizi korkutuyor''

Yoğun bakım ve serviste yatan hastaların büyük çoğunluğunu aşı olmayanların oluşturduğunu aktaran Prof. Dr. Kaygusuz, ''Yoğun bakımda yatan hastalarımızın büyük bir çoğunluğunun aşılarını yaptırmamış kişiler olduğunu tespit ettik. Yine servise yatan hastaların büyük bir çoğunluğu aşılarını yaptırmamış kişiler. Aşılarını yaptırmış olan kişilerde de nadiren de olsa hastalık geçirenler oluyor. Ancak şunu gördük ki aşılarını yapanlar hastalığı çok daha rahat atlatıyorlar. Çok hafif semptomlarla geçiriyorlar. Ülkemizle birlikte ilimizdeki bu artış bizi ürkütüyor ve korkutuyor. Bu nedenle de özelikle buradan tekrar seslenmek istiyoruz, lütfen korona virüs için üretilmiş ve hizmetimize sunulmuş aşılarımızı özenle yaptıralım, bunun için gayret gösterelim. Bugüne kadar aşılarını yaptırmamış özelikle yaşlı popülasyonumuza tekrar sesleniyorum. Yoğun bakımlarda zaman geçirmek, tedavi almak ve aşı yaptırmaktan çok çok daha zor. Lütfen aşılarımızı olalım” diye konuştu.