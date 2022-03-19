Elazığ'da yoğun kar yağışı 226 köy yolunu ulaşıma kapattı

Elazığ'da dün başlayan ve bugün de devam eden kar yağışı kent genelindeki 547 köy yolundan 226'sını ulaşıma kapattı.

Meteoroloji 13. Bölge Müdürlüğünün uyarılarının ardından Elazığ'da dün başlayan kar yağışı etkisini sürdürmeye devam ediyor. Yoğun kar yağışı nedeni ile kent genelinde bulunan 547 köy yolunun 226'sı ulaşıma kapandı. Valilik koordinesinde İl Özel İdare Genel Sekreterliğine bağlı karla mücadele ekiplerinin, 60 personel ve 64 araçla kapalı durumda bulunan 226 köy yolunu ulaşıma açmak için çalışmalarına devam ettiği bildirildi.