İhlas Haber Ajansı

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Elazığ'da yoğun sis nedeniyle uçuşlar iptal edildi

Elazığ’da yoğun sis nedeniyle 3 Ocak Salı günü yapılacak olan Elazığ-İstanbul ve Elazığ-Ankara arasındaki sabah uçuşları iptal edildi.

Elazığ'da yoğun sis nedeniyle 3 Ocak Salı günü yapılacak olan Elazığ-İstanbul ve Elazığ-Ankara arasındaki sabah uçuşları iptal edildi.


Elazığ'da sis etkisini sürdürüyor. Yoğun sis nedeniyle bazı uçuşlar iptal edildi. Devlet Hava Meydanları İşletmesinden alınan bilgilere göre Elazığ'dan ve Elazığ'a yapılacak olan bazı uçak seferleri iptal oldu. Buna göre saat 05.35'te Elazığ'dan yapılacak olan Elazığ-İstanbul (Sabiha Gökçen) uçuşu ile saat 06.05'te Elazığ'dan yapılacak olan Elazığ-Ankara uçuşu iptal oldu.

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