İhlas Haber Ajansı

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Elazığ'da yoğun yağışların ardından dereler taştı, vatandaşlara anonsla sel uyarısı yapıldı

Elazığ’da eriyen karlar ve aralıksız süren yağışlar nedeni ile dereler taşarken yetkililer vatandaşları sel ve su baskınlarına karşı dikkatli olmaları yönünde uyarıldı.

Elazığ'da eriyen karlar ve aralıksız süren yağışlar nedeni ile dereler taşarken yetkililer vatandaşları sel ve su baskınlarına karşı dikkatli olmaları yönünde uyarıldı.


Karakoçan ilçesinde bulunan Oxi deresi son günlerde devam eden yoğun yağışlar nedeni ile taştı. Yetkililer anonslarla vatandaşları sel ve su baskınlarına karşı uyardı. Yapılan anonslar da, "Oxi deresi yağan yağmurlar nedeniyle taşmaktadır. Halkımızın can ve mal güvenliği için tedbirli olmaları önemle rica olunur. Oxi deresi yakınlarında ikamet eden vatandaşlarımızın sel ve su baskınlarına karşı dikkatli ve tedbirli olmaları önemle rica olunur" denildi.


Öte yandan Karakoçan Kaymakamlığı ve Karakoçan Belediyesinin, sel ve su baskınlarına karşı gerekli tedbirleri aldığı bildirildi.

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