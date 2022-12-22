Elazığ'da 'Yoksulluk Sempozyumu' düzenlendi

Fırat Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi tarafından '1. Yoksulluk Sempozyumu' düzenlendi.

Fırat Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi tarafından '1. Yoksulluk Sempozyumu' düzenlendi. Sempozyumda, katılımcılara parçalanmış ailelerde yoksulluk, yoksulluk ve sosyal yardımlar, yoksulluğu azaltmada teknolojik uygulamalar konularında bilgiler verildi. Prof. Dr. Sabri Ülgener Konferans Salonunda düzenlenen sempozyuma, Fırat Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Soner Özgen, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Kenan Peker, Sosyal Hizmetler Merkezi Müdürü Çetin Özmen, akademisyenler, öğrenciler ve davetliler katıldı.

Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Soner Özgen üniversitelerin eğitim-öğretim, araştırma- geliştirme ve topluma hizmet gibi önemli görevleri olduğunu ifade ederek, düzenlenen sempozyumun başarılı geçmesini diledi.

Fakülte olarak ilk defa böyle bir sempozyum düzenlediklerini belirten Dekan Prof. Dr. Kenan Peker, Türkiye'nin dünya yoksulluğu ile mücadele gönüllülük faaliyetleri hakkında çeşitli bilgiler verdi.