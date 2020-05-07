İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Elazığ'da yol genişletme çalışmaları

Elazığ’da yol genişletme kapsamında Korgeneral Hulusi Sayın Caddesinde çalışma başlatıldı,arada kalan ağaçlar ise başka alanlara dikimi yapıldı.

Elazığ'da yol genişletme kapsamında Korgeneral Hulusi Sayın Caddesinde çalışma başlatıldı,arada kalan ağaçlar ise başka alanlara dikimi yapıldı.


Elazığ Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, tarafından Korgeneral Hulusi Sayın Caddesinde yol genişletme çalışmaları başlatıldı. Çayda Çıra kavşağından başlayan çalışmada orta refüj daraltılarak 2 gidiş 2 geliş olan yol 3 gidiş 3 geliş olarak genişletilmesi planlandı. Çalışmanın başladığı kısımda refüjde bulunan 30 ağaç ise ekipler tarafından kontrollü bir şekilde sökülerek farklı bir alana dikimi yapıldı.


Başlayan çalışmaları, Belediye Başkanı Şahin Şerifoğuları'da yerinde inceleyerek bilgi aldı.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.