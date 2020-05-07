Elazığ'da yol genişletme çalışmaları

Elazığ'da yol genişletme kapsamında Korgeneral Hulusi Sayın Caddesinde çalışma başlatıldı,arada kalan ağaçlar ise başka alanlara dikimi yapıldı.

Elazığ Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, tarafından Korgeneral Hulusi Sayın Caddesinde yol genişletme çalışmaları başlatıldı. Çayda Çıra kavşağından başlayan çalışmada orta refüj daraltılarak 2 gidiş 2 geliş olan yol 3 gidiş 3 geliş olarak genişletilmesi planlandı. Çalışmanın başladığı kısımda refüjde bulunan 30 ağaç ise ekipler tarafından kontrollü bir şekilde sökülerek farklı bir alana dikimi yapıldı.

Başlayan çalışmaları, Belediye Başkanı Şahin Şerifoğuları'da yerinde inceleyerek bilgi aldı.