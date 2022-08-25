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Elazığ'da yolcu minibüsü ile otomobil çarpıştı: 8 yaralı

Elazığ’da yolcu minibüsü ile otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 8 kişi yaralandı.

Elazığ'da yolcu minibüsü ile otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 8 kişi yaralandı.



Kaza, merkez Cahit Dalokay Caddesi sebze hali kavşağında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 23 K 4273 plakalı Elazığ-Kovancılar seferi yapan yolcu minibüsü ile 23 ACK 268 plakalı otomobil çarpıştı. Kazada 8 kişi yaralandı. Kazayı gören diğer sürücülerin haber vermesi üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yaralılar, olay yerinde yapılan ilk müdahalelerin ardından ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırıldı.


Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

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