Elazığ'da yolda kalan sürücülerin imdadına polis ekipleri koştu

Elazığ'da yoğun kar yağışı sonrasında yollarda kalan sürücülerin imdadına polis ekipleri yetişti.

Elazığ'da, Meteoroloji 13. Bölge Müdürlüğü'nün uyarısının ardından kar yağışı geçen haftadan beri etkisini sürdürüyor. Bazı sürücüler karlı kaplı zeminde ilerlemekte zorlanınca yardımlarına polis koştu. Kiminin aracını yiten polis ekipleri, kimini ise saplandığı kardan kurtardı. Sürülerin zincir takmasına ve araçlarının boşalan akülerini doldurmasına yardımcı olan polis ekipleri, her kesim tarafından taktir topladı.