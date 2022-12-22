İhlas Haber Ajansı

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Elazığ'da yolun karşısına geçmek isteyen kadına otomobil çarptı

Elazığ’da yolun karşısına geçmek isterken otomobilin çarpması sonucu ağır yaralanan kadın, hastanede tedavi altına alındı.

Elazığ'da yolun karşısına geçmek isterken otomobilin çarpması sonucu ağır yaralanan kadın, hastanede tedavi altına alındı.


Kaza, merkeze bağlı Konakalmaz köyünde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, ismi öğrenilemeyen kadına yolun karşısına geçmek isterken seyir halindeki araba çarptı. Kazayı görenlerin haber vermesi üzerine olay yerine 112 sağlık ve güvenlik güçleri sevk edildi. Ağır yaralanan kadın, olay yerinde yapılan ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Araç sürücüsü gözaltına alınırken, kazayla ilgili geniş çaplı inceleme başlatıldı.

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