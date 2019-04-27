Elazığ'da ‘Yönetici Okulu' programı eğitimi

Elazığ'da Eğitim Bir Sen 1 Nolu Şubesi tarafından ‘Yönetici Okulu' programı eğitimi düzenlendi.

Eğitim Bir Sen Elazığ 1 Nolu Şubesi tarafından özel bir düğün salonunda ‘Yönetici Okulu' programı kapsamında eğitim düzenlendi. Programa konuşmacı olarak İl Milli Eğitim Müdürü Feyzi Gürtürk, Final Okulları Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Taşel, Prof.Dr. Burhan Akpınar, Doç.Dr. Bekir Gür ve Eğitim Bir Sen 1 Nolu Şube Başkanı İbrahim Bahşi katıldı. Okul müdürleri ve öğretmenlerin yer aldığı programda detaylı bilgiler aktarıldı.

Yöneticiliğin çok zor bir iş olduğunu belirten Final Okulları Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Taşel,“ Eğitim yöneticiliğinin de bunun 2 kat zor olduğunu biliyorum. Öğretmen fonksiyonunda donanmış ve misyonu kendine biçmiş olduğu için değiştirilmesi, yönetilmesi oldukça zor bir ekiptir. Değişimi mümkündür ve bu değişim yapılmalıdır. Çok değişik insanlar ile karşılaşacaksınız. Anlattıklarını anlamak istemeyen ve buna karşı olan insanlar ile de karşılaşacaksınız. Allah'a şükür bu kalıp yavaş yavaş kırılıyor. Eskiden daha sert bir kalıptı giderek bu kalıp kırılıyor. Değişimi dönüşümü bir takım kalıplar edinmeye başlıyor. Buda bizim için oldukça sevindirici bir durum.

Okul yöneticilerini bir arada toplayarak etkinlik gerçekleştirdiğini ifade eden Eğitim Bir Sen Elazığ 1 Nolu Şube Başkanı İbrahim Bahşi, “Eğitimcilerimizin her biri ayrı konuda yöneticilerimize hitap ettiler. Bundan sonrada değişik konu ve alanlar da farklı illerden eğitimcileri, arkadaşlarımız ile buluşturacağız. Yönetici okulları eğitimine devam edeceğiz”diye bilgi verdi.

İl Milli Eğitim Müdürü Feyzi Gürtürk'te, yöneticilik ile ilgili bilgiler verdi.Program sonunda katılımcılara plaket verildi.