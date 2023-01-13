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Elazığ'da 'Yunus Timlerinden' gövde gösterisi

Elazığ’da İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı ‘Yunus Timleri’ yeni tahsis edilen araç ve teçhizatlarıyla gövde gösterisi yaptı.

Elazığ'da İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı ‘Yunus Timleri' yeni tahsis edilen araç ve teçhizatlarıyla gövde gösterisi yaptı.


İl Emniyet Müdürlüğümü Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Yunus Polisleri, kent genelinde suçluların korkulu rüyası olmaya devam ediyor. Bu çerçevede Yunus Timleri, suça konu unsurların tespiti ve yakalanması, kentin huzur, genel güvenlik ve genel asayişinin sağlanması, mala karşı işlenen suçların önlenmesi amacıyla 7 gün 24 saat sokaklarda güvenliği sağlarken, yeni tahsis edilen araç ve teçhizatlarıyla gövde gösterisinde bulunarak suçlulara gözdağı verdi.

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