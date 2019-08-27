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Elazığ'da yürüyüş yollarında yenileme çalışması

Elazığ Belediyesi tarafından, Malatya Caddesi üzerinde bulunan 2 kilometrelik yürüyüş yolunda kauçuk yenileme çalışması yapıldığı bildirildi.


Belediye tarafından yapılan açıklamada," Vatandaşlarımızın daha rahat ve keyifli spor yapmalarına olanak sağlamak amacıyla, şehir genelinde parklar, fitness sahaları ve çocuk oyun alanları ile yürüyüş yollarında kauçuk yenileme çalışmaları devam ediyor. Çalışmalar doğrultusunda, belediyemiz Park ve Bahçeler Müdürlüğü tarafından Malatya Caddesi üzerinde, Tofaş ile Hazardağlı Kavşağı arasında toplam 2 bin metrekarelik alanda kauçuk yenileme çalışması gerçekleştirildi. Ekiplerimiz vatandaşlarımızın daha rahat ve modern koşullarda spor yapmalarına olanak sağlamak amacıyla, spor ve çocuk oyun alanlarında kauçuk zemin döşeme çalışmalarına devam ediyor"denildi.

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