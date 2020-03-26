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Elazığ'da yüz koruyucu ve maske üretimi başladı

Korona virüsü salgının ülke genelinde görülmeye başlamasının ardından bir çok ilde olduğu gibi Elazığ‘da Halk Eğitim ve Bilim Sanat Merkezi’nde yüz koruyucu siperler ile maske üretimi başladı.

Korona virüsü salgının ülke genelinde görülmeye başlamasının ardından bir çok ilde olduğu gibi Elazığ‘da Halk Eğitim ve Bilim Sanat Merkezi'nde yüz koruyucu siperler ile maske üretimi başladı.


Çin'de başlayıp dünyayı etkisine altına alan korona virüsüne karşı Türkiye de sağlık çalışanları yoğun bir mesai harcıyor. Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'un talimatıyla ülke genelinde olduğu gibi Elazığ'da da Halk Eğitim ve Bilim Sanat Merkezleri tarafından sağlık çalışanlarına 3-D yazıcıyla yüz siperi ve maske üretimi başlatıldı.Üretilen maskelerin ücretsiz olarak hastanelere ulaştırılacağı aktarıldı.


Sağlık çalışanlarının her zaman yanlarında olduklarını ifade eden Milli Eğitim Müdürü Feyzi Gürtürk, “Bakanımız Ziya Selçuk'un talimatı ile yaşadığımız zor süreçte büyük bir özveriyle görev yapan sağlık çalışanlarımız için yüz koruyucu siper imalatına Bilim Sanat Merkezimizde başlamış bulunuyoruz. Sağlık çalışanlarımız için Bilim Sanat Merkezimizde 3-D yazıcı desteğiyle üretilen yüz koruyucu siperler hiçbir ücret alınmadan ihtiyacı olan hastanelerimize tarafımızdan teslim edilecektir. Ayrıca sağlık çalışanlarımızın ihtiyaç duyduğu maske ihtiyacını Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğümüz aracılığı ile karşılamaya çalışıyoruz. Maske üretiminde görev alan tüm usta öğreticilerimiz ve kursiyerlerimiz gönüllü olarak büyük bir özveriyle bu işe el attılar. Ürettiğimiz maskeleri ücretsiz olarak ilimizde bulunan hastanelerimize ve bu hastanelerde görev yapan sağlık çalışanlarımıza gönderiyoruz. Bu zor süreci hep birlikte el birliğiyle atlatacağımıza olan inancım tamdır"dedi.

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