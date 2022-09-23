Elazığ'da yüzde 50 hibe ile tohum dağıtıldı

Elazığ'ın Karakoçan ilçesinde, Tarım ve Orman İl Müdürlüğü koordinesinde DAP destekli yüzde 50 hibeyle 267 çiftçiye 80 ton Macar fiği tohumu dağıtıldı.

DAP Bölgesi Kalkınma İdaresi Başkanlığı işbirliği ile bitkisel üretimin alt yapısını geliştirmesi projesi çerçevesinde yem bitkileri desteği neticesinde 80 ton Macar fiği tohumu dağıtımı programı Karakoçan İlçe Tarım Müdürlüğü tarafından gerçekleştirildi. Karakoçan Başyut'ta yapılan tohum dağıtım törenine Karakoçan Kaymakamı Abdullah Şahin, İlçe Jandarma Komutanı Yarbay Sadık Tatar, Erzurum DAP Bölge Kalkınma İdaresi Başkanı Osman Demirdöğen, Elazığ Tarım ve Orman İl Müdürü Ali Kılıç, Elazığ Hayvan Sağlığı ve Yetiştiriciliği Şube Müdürü Mustafa Küçükgün, Gıda ve Yem Şube Müdürü Tuncay Özen, Karakoçan Tarım ve Orman İlçe Müdür Vekili Murat Al, çiftçiler ve ilçe tarım personelleri katıldı.

Karakoçan Kaymakamı Abdullah Şahin, 80 ton Macar fiği tohumunun bugün 267 çiftçiye dağıtıldığını söyledi. Kaymakam Şahin, "Karakoçan'da hayvansal üretimin kaliteli yem ile desteklenmesi sağlamak amacıyla geliştirilen proje ile ürün yelpazemiz zenginleşmiş, Çiftçimizin kaba yem ihtiyacı sağlanmış olacak. Hayvansal üretimin sürdürebilirliği bu anlamda tarımsal ve hayvansal üretim desteklenmiş olacaktır. Ayrıca 2020 ve 2021 yıllarında DAP idaresi başkanlığınca desteklenen ilçe müdürlüğümüz tarafından projelendirilen çalışmalar ile 370 adet süt sağım makinesi, 190 adet otomatik yemlik, 20 adet süt soğutma tankı, 18 adet koyun kırpma makinesi, 1 adet taş toplama makinesi, 1 adet katı gübre dağıtma römorku, siz çiftçilerimize memleketimize kazandırılmıştır" dedi.

Açılış konuşmasını yapan Karakoçan Tarım ve Orman İlçe Müdür Vekili Murat Al, "İlçemiz 40 bin büyük baş 90 bin küçükbaş hayvanı ve bin 200 ÇKS kayıtlı çiftçisiyle bölge üretiminde önemli bir yere sahiptir. Karakoçan İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğümüzce çiftçimizi destekleyerek üretimin arttırılması hedeflemekteyiz. Bu çerçevede İlçe Müdürlüğü olarak her yıl DAP ve Bakanlığımıza sunduğumuz projeler doğrultusunda yetiştiricilerimize alet, ekipman ve tohum noktasında destek sağlamaktayız. Sadece son 2 yıl içerisinde DAP projeleri neticesinde 1 adet taş toplama makinesi, yüzde 70 hibe ile 367 adet süt sağım makinesi, 190 adet otomatik yemlik, 20 adet süt soğutma tankı, 18 adet koyun kırpma makinesi ve 1 adet katı gübre dağıtma römorku siz değerli üreticilerimizin hizmetine sunmuş bulunmaktayız. Bu yılda yine DAP projeleri neticesinde 267 çiftçimize yüzde 50 hibeli 80 ton Macar fiği tohumu dağıtımı gerçekleştireceğiz" diye konuştu.

Erzurum DAP Bölge Kalkınma İdaresi Başkanı Osman Demirdöğen ise yaptığı açıklamada, "Doğu Anadolu Projesi bölge Kalkınma İradesi Sanayi ve Teknoloji Bakanlığına bağlı bir kurum olarak görev yapmakta ve bölgemizde 15 tane il var. Sivas dahil Doğu Anadolu Bölgesinin 14 ili. Bu illerimizde özellikle illerin potansiyelini ön plana çıkararak desteklemeye çalışıyoruz. Şimdiye kadar Elazığ'da 157 projeye 175 milyon destek vermişiz, Karakoçan'da da 39 projeye yaklaşık 21 milyon TL destek vermişiz. Yani bu anlamda Karakoçan Elazığ'ın en fazla pay alan ilçelerinden bir tanesi. İnşallah bu programdan sonra 40. Projeye destek vermiş oluruz. Burada amacımız sizler destek vermek, yapacağınız üretimde sizlere katkıda bulunmak. Tarımda üretimi desteklemek için büyük makinaları sizlerin hizmetine sunmak için projeler hazırlarsanız kurumlar üzerinden sizlerin üretime katkınıza destek için bizim desteklerimiz var" şeklinde konuştu.