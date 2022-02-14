İhlas Haber Ajansı

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Elazığ'da yüzme yarışları sona erdi

Elazığ’da 3 takım, 30 sporcunun katıldığı okul sporları yıldızlar yüzme yarışları tamamlandı.

Elazığ'da 3 takım, 30 sporcunun katıldığı okul sporları yıldızlar yüzme yarışları tamamlandı.


Elazığ'da 9-11 Şubat'ta olimpik yüzme havuzunda gerçekleştirilen okul sporları yıldızlar yüzme yarışları 3 takım 30 sporcunun katılımıyla sona erdi. Yıldız erkeklerde TED Koleji şampiyon olurken, yıldız kızlarda İhsan Tangülü Ortaokulu şampiyon oldu. Elazığ Gençlik ve Spor İl Müdürü Abdulsamet Eren yaptığı açıklamada, "Üç gün süren kıyasıya mücadelenin ardından grup müsabakalarında ilimizi temsil edecek okullarımız belli oldu. Efor ve antrenman isteyen bir branş yüzme. Yarışları takip ettik, Yetenekli yüzücülerimize de şahit olduk. Bir kez daha dereceye giren okullarımızı ve İdarecilerini tebrik ediyor, grup müsabakalarında başarılar diliyorum” dedi.

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